Primeur: robot helpt nieuwe heup plaatsen

In het ziekenhuis van Genk is er, voor het eerst in ons land, een operatie uitgevoerd in samenwerking met een robot. De robot denkt mee en helpt zo om de nieuwe knie of heup exact op de juiste manier te plaatsen.

De robot werkt momenteel nog samen met een chirurg. Zodra die van het normale traject afwijkt, stuurt de robot bij.

Minder complicaties

Doordat de robot de heup- of knieprothese zo precies kan plaatsen, wordt het risico op complicaties verminderd. Ook de revalidatie zal sneller verlopen. Kniechirurg Johan Bellemans sluit het gevaar voor infectie en wondproblemen niet uit. “Dat zal nooit volledig vermeden kunnen worden. Maar de mechanisch gerelateerde complicaties die te maken hebben met de implantatie van de prothese zouden tot het verleden moeten behoren.”

Elk jaar worden er in ons land 21.000 heup- en 18.000 knieprothesen geplaatst. De robot kost anderhalf miljoen euro. Ook in de ziekenhuizen van Overpelt en Roeselare gaan artsen er vanaf nu mee werken.