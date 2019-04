Primeur: ook plastic welkom in pmd-zak

Vanaf vandaag mogen de inwoners van 15 gemeenten in Vlaanderen een pak meer afval in de blauwe zak stoppen. Bij de PET-flessen, metalen blikjes en drankkartons mag nu zowat alle plastic verpakkingsmateriaal. Dat moet tot minder verwarring én minder restafval leiden.

Dingen zoals botervlootjes, plasticfolie en plastic zakken moesten hier vorige week nog bij het restafval, nu mogen ze bij het pmd. Dat moet het vooral duidelijker maken voor de mensen.

Het nieuwe systeem moet per gezin zo'n 8 kilo restafval per jaar besparen. Maar het blijft goed opletten, want ook niet alle plastic mag nu in de nieuwe blauwe zakken. Harde plastic zoals een kapotte tuintafel of speelgoed mag er niet in. En ook verpakkingen van gevaarlijke producten blijven verboden.