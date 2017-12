Primeur: MS-patiënte Annelies (32) krijgt stamceltherapie

Stamceltransplantaties worden niet meer alleen toegepast bij kankerpatiënten. Ook voor mensen met Multiple Sclerose kan het een redding zijn. Een jonge vrouw uit Stekene is één van de eersten die volgende week zo'n behandeling start.

Annelies hoopt dat de therapie haar ziekte zal vertragen en dat ze zal aansterken, zodat ze haar twee jonge kinderen kan opvoeden. Ze zal eerst chemo krijgen om haar immuunsysteem lam te leggen, daarna volgt de stamceltransplantatie.

Ziekte vertragen

Zeven jaar geleden werd de zenuwziekte bij Annelies vastgesteld. Ze was toen 25. Ondertussen heeft ze alle mogelijke medicatie geprobeerd. Met de stamceltherapie hoopt ze de ziekte te vertragen.

Quarantaine

Omdat haar immunsysteem tijdens de behandeling lam zal worden gelegd, mag ze zeker geen infecties oplopen en moet ze drie weken in quarantaine.

Gezondheidswensen

Wat 2018 mag brengen is voor Annelies duidelijk. “Als iemand me vroeger een goede gezondheid wenste, dan nam ik dat niet ter harte. Nu ik zelf ziek ben, besef ik dat gezondheid alles is in het leven.”