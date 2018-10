Primeur: man krijgt bionische arm na hersenbloeding

Voor het eerst zal iemand die door een hersenbloeding aan één helft van zijn lichaam verlamd is, een bionische arm of robotarm krijgen. Het gaat om een man uit Wijnegem die daarvoor bij een arts in Oostenrijk terecht kan. Normaal is een robothand enkel voor mensen die door een ongeluk hun hand zijn kwijtgeraakt.

Roman Hoebrechts kreeg zeven jaar geleden een hersenbloeding. Sindsdien is hij deels verlamd. Hij moest opnieuw leren stappen, eten en zich wassen. Hoebrechts komt van ver, maar kan nog altijd maar één hand gebruiken. Vandaar dat hij een bionische arm wil.

Een arts uit Oostenrijk zal de operatie uitvoeren. De eerste stap heeft Roman Hoebrechts al achter de rug. Er zijn een deel van zijn zenuwen uit zijn been naar zijn bovenarm getransplanteerd. De zenuwen moeten de toekomstige bionische arm aansturen.

Amputatie

Hoebrechts zal eerst een bionische arm onder zijn eigen arm krijgen. Met die arm moet hij eerst oefenen vooraleer zijn arm wordt geamputeerd om de bionische arm te plaatsen. En dat is een primeur, want voordien kregen alleen mensen die hun arm al kwijtraakte bij een ongeval, een bionische arm.

Aan de primeur hangt wel een prijskaartje van ongeveer 70.000 euro. 40.000 euro voor de operaties en 30.000 euro voor de arm. Omdat het de eerste keer is dat een arm wordt geamputeerd om een bionische arm te plaatsen, worden de kosten niet terugbetaald.

Als alles volgens plan verloopt zal Roman in oktober volgend jaar zijn bionische arm kunnen gebruiken.