Premier op autosalon: focus op elektrisch

Premier Charles Michel heeft samen met zijn echtgenote het autosalon in Brussel bezocht. Hij had aandacht voor de wagens die in ons land geproduceerd worden en voor hybride en elektrische wagens. Die zijn volgens de premier belangrijk voor de toekomst van onze mobiliteit. Maar als echte motorfanaat ging hij ook naar de motoren kijken.

De premier is een echte motorfanaat, een bezoek aan het autosalon samen met zijn vrouw is dus niet alleen kijken, maar ook testen.

Maar het werk is nooit ver weg, ook op het salon hebben mensen vragen over de toekomst van onze mobiliteit. Volgens de premier moeten we ook alternatieven overwegen. Mensen moeten zich afvragen wat hun noden zijn en dat is de troef van dit salon, mensen kunnen hier professionele adviezen geven, afgestemd op de noden.

Zo bezoekt de premier het Poppy-project waarbij vanaf morgen in Antwerpen 200 elektrische auto's voor autodelen worden ingezet. En ook de automerken die in België produceren krijgen een bezoek.