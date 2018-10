Prachtig lichtfestival in bos geopend

Vanaf morgen kan u in het Rivierenhof in Deurne gaan kijken naar lichtfestival de ‘Grote Schijn'. Dat is een magische boswandeling van twee kilometer die volledig verlicht is met de nieuwste lichttechnologie. Bovendien hoor je er ook vanalles: fluisterende struiken, niezende bomen en een zogenaamde druppelboom met lichtjes die als druppels door een slinger rollen.

Een van de knapste dingen is de scène aan de grote vijver, waar 3D-projecties de bomen veranderen in galopperende paarden. Je hoort er pianomuziek bij van Jef Neve, die er gisteravond voor een keer zelf zat.