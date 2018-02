Postzegels duurder: man koopt er 10.000

Vanaf 1 maart kost een postzegel 0,84 cent, tien cent meer dan nu nog het geval is. Een bedrijfsleider-uitgever uit Eeklo heeft daarom beslist om er nog snel 10.000 te kopen. Ze blijven geldig en zo bespaart hij de komende jaren duizend euro.

Er liggen 10.000 postzegels met bloemen op tafel bij Piet De Baets. Totale kostpijs hiervoor is 7.400 euro. De Baets bestelde ze aan 0,74 cent bij bpost want vanaf donderdag kosten ze 0,84 cent. Een stijging van maar liefst 13,5 procent.

Belegging

“Als je weet dat het een belegging is die jaren meegaat. Je betaalt vandaag een bepaalde som en binnen drie of vier dagen betaal je 13,5 procent meer voor exact hetzelfde”, zegt De Baets.

De Baets is uitgever van verschillende huis-aan-huisbladen in Oost-Vlaanderen. Elk maand likt of plakt hij zo'n 500 postzegels.

Meer kopen?

“Tel uit je winst”, klinkt het. “Ik heb nu zo’n duizend euro bespaard maar ook iemand die er maar twintig per jaar gebruikt, betaalt binnenkort 13,5 procent meer. Of ik geneigd ben er nog te kopen? Ja, de verleiding is groot. Binnen vijf jaar kan ik ze nog gebruiken. Het enige voorbehoud dat ik heb, is dat we misschien binnenkort verplicht worden om facturen per e-mail te gaan versturen”, besluit De Baets.