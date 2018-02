"Poppe aanvaardt zijn zware straf"

“Het belangrijkste voor ons is dat het geen levenslang is, geen dertig jaar. Nu is het dus een straf die hem nog perspectief biedt”, zegt An Govers aan VTM NIEUWS, een van de advocaten van de ‘diaken des doods’ Ivo Poppe. Het assisenhof van Brugge veroordeelde de oud-diaken vandaag tot 27 effectieve celstraf voor de moord op vier familieleden en een patiënte. “Zijn eerste reactie is dat hij daarmee kan leven”, zegt advocaat Filip De Reuse.

De advocaten zijn vooral opgelucht dat Poppe geen levenslang kreeg. “De procureur heeft van dag één gezegd dat hij voor levenslang ging. Het was cruciaal, gezien de leeftijd van de cliënt dat er toch nog een mogelijkheid was voor de invrijheidstelling en ik denk dat vooral de motivering en de aanvaarding van zes verzachtende omstandigheden daarin cruciaal was”, zegt De Reuse.

Poppe reageert volgens zijn advocaten gelaten en aanvaardt zijn straf. “Ik denk dat hij nu eventjes moet bekomen en dat wij volgende week op bezoek zullen gaan om alles te bespreken”, aldus De Reuse.

De familie van Poppe is heel erg aangeslagen. “De ex-echtgenote en zijn kinderen reageren emotioneel. Zij hadden gehoopt op een iets lichtere straf, maar uiteindelijk kunnen zij zich toch vinden in de straf die opgelegd is. In die zin dat levenslang is vermeden”, zegt advocaat Govers.

Vijftien jaar gevraagd

De advocaten hadden eigenlijk vijftien jaar gevraagd aan de jury. De straf is dus zonder meer zwaar te noemen. “Het is een zware straf, maar wij kunnen niet verwachten dat de jury ons naar huis stuurt met een bos bloemen en dat had meneer Poppe ook niet verwacht", zegt De Reuse.

Straf te licht

Patrick Vanacker, de zoon van Irma Parmentier, een van de slachtoffers van Poppe die geen familie van hem was, vindt de straf voor Poppe te licht. “Aan de ene kant ben ik opgelucht dat hij schuldig is verklaard aan de dood van mijn moeder, maar aan de andere kant vind ik 27 jaar celstraf te weinig. Ik had op levenslang gerekend. Ik hoop dat hij in de gevangenis nadenkt over wat hij heeft aangericht, hij heeft jarenlang God de Vader gespeeld, ik vind dat ongehoord.”

Toch is de man opgelucht. “Met de straf kan ik ook mijn eigen rouwproces afsluiten. Ik vind het wel jammer voor zijn familie. Zij zullen altijd aangewezen worden als de vrouw van of het kind van die man”, aldus nog Vanacker.

