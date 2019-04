Politie zoekt wagen die wegreed na aanslag met granaat in Antwerpen

De politie en het parket in Antwerpen zoeken getuigen die op 18 maart een wagen hebben zien wegrijden uit de Pretstraat. Daar werd die ochtend een aanslag gepleegd met een granaat.

In het opsporingsprogramma Faroek Live vroeg de politie aan getuigen om zich te melden. Concreet is de politie op zoek naar iemand die een witte Alfa Romeo Giulietta met kapotte tankklep heeft zien wegrijden uit de Pretstraat, die bewuste ochtend na 4u10. Om 6u30 is de wagen uitgebrand teruggevonden op de E314 vlakbij het ecoduct.

Bij de aanslag ontplofte het springtuig onder een auto, waardoor tien wagens schade opliepen, vooral gebroken ruiten. Veel bewoners waren geschrokken. Ontmijningsdienst DOVO kon nog een tweede granaat gecontroleerd laten ontploffen.