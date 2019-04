Politie zoekt man die vrouw tweemaal aanrandde in Halle

De Federale Politie is op zoek naar een man die op 10 oktober vorig jaar tot tweemaal toe een vrouw probeerde aan te randen in Halle. Die oproep deed de politie in het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek Live'.

Een buurtbewoner zag de aanranding gebeuren en sleurde de dader van de vrouw af. De dader spreekt gebrekkig Engels en is 1m70 groot. Hij is normaal gebouwd en heeft een stoppelbaard. De man rookt en ziet er onverzorgd uit. Op het moment van de feiten droeg hij een blauwe jeans, oranje muts en een donkere jas.

Wie de dader denkt te herkennen, kan bellen naar 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.