Politie zoekt man die vrouw probeerde te verkrachten

In het programma Faroek kon u gisteravond zien dat de politie op zoek is naar een man die in Hasselt een jonge vrouw probeerde te verkrachten. Hij had haar leren kennen in een bar en wou een stukje meelopen op weg naar huis. Maar plots sloeg hij haar en probeerde haar te verkrachten. De politie is op zoek naar tips.

Op zaterdag 26 augustus loopt Laura, een schuilnaam, na een nachtje stappen naar het station. Ze wil de eerste bus naar huis nemen. Een jongeman die ze die nacht leerde kennen, stelde voor om een eindje met haar mee te wandelen. “Hij probeerde me toen te kussen”, vertelt Laura. “Ik wou dat helemaal niet, waarna hij boos werd.” De dader duwde Laura op de grond en werd agressief. “Hij greep mijn keel vast, zodanig dat ik niet kon bewegen, ik schreeuwde om hulp.”

Frituur

Een buurtbewoner die alles zag gebeuren, alarmeerde de politie. Aan de politie vertelde Laura dat ze de man leerde kennen in een bar. Daar is hij ook gefilmd. Maar de duidelijkste beelden zijn afkomstig van een frituur. Daar koopt hij een drankje, op weg naar het station, voor hij Laura aanvalt.

Tips?

De dader heeft kort zwart haar, dat opgeschoren is aan de zijkanten. Hij heeft een stoppelbaard en is 1 meter 65. De man is tussen de 25 en 30 jaar en zou van Marokkaanse afkomst zijn. Hij spreekt Nederlands met een Antwerps accent.

Wie meer info heeft over de man kan contact opnemen met de politie op 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.