Politie zoekt 'klungelige' carjacker in 'FAROEK'

In Antwerpen probeerde een man op 13 april op klaarlichte dag een vrouw met geweld uit haar wagen te duwen en ermee weg te rijden. De carjacking mislukte omdat de dader niet wist hoe hij de auto moest starten. De vrouw deed haar verhaal in het opsporingsprogramma 'FAROEK' en hoopt dat de dader dankzij tips van kijkers gevat kan worden.

Uit de analyse van de beelden, blijkt dat de man niet alleen was. Zo’n tien minuten voor de carjacking stapte hij samen met een vrouw uit tram 9. Samen hingen ze rond aan de tramhalte aan het station van Berchem. De man is kalend, met een pokdalig gezicht en een korte stoppelbaard. Hij droeg een donkere vest met een opvallende tekening achteraan, een donkere pet, een jeansbroek en sportschoenen. De vrouw heeft lang donker haar en droeg een zak van Aldi. Ze droeg een witte jas, een zwarte broek, sportschoenen met roze accenten en een donkere handtas. De twee wandelden samen verder, op de Borsbeeksebrug, tot de man alleen de straat overstak naar de auto van het slachtoffer.

Tips

De man die de carjacking probeerde te plegen heeft een rond gezicht en een donkere getrimde baard. Hij is wellicht van vreemde origine. Hij sprak Nederlands tegen het slachtoffer. Hij is ongeveer 1m80 lang en stevig gebouwd. Hij droeg die dertiende april een pet en een donkere jas met op de achterzijde een opvallende tekening. De vrouw die bij hem was, heeft lang donker haar en een pony. Ze droeg die dag een witte jas en een zwarte broek. Alle informatie over de twee personen is welkom op het gratis nummer van de politie 0800 30 300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.