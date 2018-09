Politie voert actie tegen vrijlating moordenaar Kitty

Aan verschillende gerechtsgebouwen hebben zich deze voormiddag politiemensen verzameld, na een oproep van politievakbonden NSPV en VSOA. Ze zijn er niet over te spreken dat Noureddine Cheikhni, een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, de rest van zijn straf buiten de gevangenis mag uitzitten onder elektronisch toezicht.

De bonden reageerden eerder al uiterst verbolgen op de beslissing van Justitie, die ze "een slag in het gezicht voor het politiepersoneel" noemen. Geweld tegen politie verdient de maximale straf, klinkt het. De bonden kregen naar eigen zeggen ook verschillende berichten via mail en sociale media van verontwaardigde collega's.

Stil protest

Aan het Brusselse justitiepaleis heeft een 200-tal agenten een stil protest gehouden. Het stil protest werd luidruchtig afgesloten toen alle aanwezige politievoertuigen gedurende meer dan een minuut hun sirenes lieten loeien.

Stevige delegatie

Aan het gerechtsgebouw in Leuven verzamelden zowat 120 politiemensen uit Vlaams-Brabant. Onder hen een stevige delegatie van de Leuvense politiezone, met inbegrip van de korpsleiding. Kitty Van Nieuwenhuysen zou op 1 januari 2008 de Leuvense politie komen versterken. Er was ook een afvaardiging vanuit Lot (Beersel), waar de moord plaatsvond.

Vader van Kitty

Johan Van Nieuwenhuysen, de vader van Kitty die van 2009 tot 2016 deel uitmaakte van het Leuvense korps, was afwezig. Hij is gisteren met zijn vrouw op vakantie naar Spanje vertrokken. "We willen een sereen signaal geven dat Justitie hier te ver gegaan is. Niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de maatschappij", stelden Rudi Conings (VSOA) en Michel Goyvaerts (NSPV) namens de politiebonden.

Aan het gerechtshof in Hasselt zijn deze voormiddag ongeveer vijftig politiemensen bijeengekomen. Ze hielden pamfletten vast met de opschriften "Geweld tegen de politie = maximale straf" en "Wat doen de politiek en de magistraten? ".

Stilte

Een kleine honderd agenten van de naburige politiezones hebben in stilte aan het gerechtsgebouw van Tongeren geprotesteerd. "Wij vragen dat alle gewelddaden tegen de politie altijd worden aangepakt.", aldus Johan Steegen van de politievakbond NSVP. "Dat die altijd bestraft worden en niet geseponeerd worden. Dat de daders niet vrijgelaten worden maar streng bestraft worden. Niet alleen naar de politie toe maar naar alle hulpverleners toe."

"Het geweld tegen de politie neemt elk jaar toe. Is het niet verbaal dan is er fysiek geweld. Het respect voor de politie verminderd met de dag. Daar willen wij ons tegen richten en wij vragen expliciet aan de regering en de ministers om er effectief iets aan te doen", aldus Steegen.

Absolute schande

Aan het Kortrijkse justitiegebouw voeren enkele tientallen politiemensen actie. "Het is een absolute schande dat die man nu al vrijkomt", zegt Benny Lavaert van het NSPV vanop de trappen van het gerechtsgebouw. "Er is totaal geen respect meer voor het uniform. De geschiedenis herhaalt zich jammer genoeg. In Kortrijk gebeurde 38 jaar geleden net hetzelfde met inspecteur Alfred Laverge. De moordenaar kwam toen ook vervroegd vrij."

Voor het gerechtsgebouw in Brugge verzamelden ruim 50 politiemensen. De stille actie had geen invloed op de zittingen.