Politie stelt nieuwste zoekheli voor

De federale politie heeft een nieuwe zoekhelikopter in dienst genomen. Dat is er een die ze gebruiken om massa's in de gaten te houden bij betogingen of criminelen te achtervolgen, maar vooral om vermiste personen te zoeken. Maelyne, een meisje van 5 dat door een helikopter werd teruggevonden toen ze verdwaald was, mocht als eerste meevliegen.

Met deze er bij heeft de politie nu vijf grote zoekheli's. Nieuw en volledig uitgerust kost hij 9 miljoen, maar het is een tweedehands en dus wat goedkoper. Per jaar vliegen de heli's samen 3000 uur.

En dat doen ze vaak voor de cel Vermiste Personen, die zeer tevreden is met de helikopters en de bijkomende investering.