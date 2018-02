Politie onderzoekt bijna-aanrijding in Antwerpen

De Antwerpse politie heeft een onderzoek geopend naar een man die wegvluchtte nadat hij twee orthodoxe Joden bijna aanreed. Militairen die op straat patrouilleerden zagen het incident gebeuren en lichtten de politie in. De man werd opgepakt en bleek dronken te zijn. “Momenteel wijst het incident niet in de richting van een antisemitische daad”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS.

Omstreeks half tien gisterenochtend reed een man aan hoge snelheid in de Isabellalei in Antwerpen en maakte een gevaarlijk uitwijkmanoeuvre. Hij reed over het fietspad op het voetpad en raakte daarbij bijna een vader en zijn zoon. Na het incident reed de man weg.

“Ik bevestig dit incident”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie, aan VTM NIEUWS. “Militairen hadden het incident gezien en konden via een directe lijn met de politie het incident inseinen. Zo kon er snel gehandeld worden. En net zoals de beelden die rondgaan, werd het incident ook door een van onze camera’s gefilmd”, aldus nog Bruyns.

Dronken

Het voertuig werd geseind en zo kon de bestuurder snel opgepakt worden. “De bestuurder (30) van de wagen is kort na het incident al door een van onze interventieploegen opgepakt nadat hij was opgevallen door zijn onverantwoord rijgedrag”, zegt Bruyns. “De man werd bestuurlijk aangehouden omwille van dronkenschap (in het verkeer). Daarom werd hij pas 's avonds, na ontnuchtering, verhoord.”

Momenteel spreekt de politie niet van een antisemitische daad. “Maar uitsluitsel kan hierover pas in een lader stadium van het onderzoek gegeven worden”, aldus nog Bruyns.

De man is voorlopig weer vrijgelaten.