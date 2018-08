De agent die vorige week om het leven kwam bij een schietpartij in Spa, is vandaag begraven. Collega’s van over het hele land maakten een erehaag toen de ceremoniewagen voorbijreed.

Zondagnacht werd de politieagent (38) doodgeschoten omstreeks 2 uur ’s nachts in Spa. Dat gebeurde tijdens een controle in een taxi. Drie inzittenden waren betrokken bij de feiten en werden al opgepakt.

