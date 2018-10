In veertig jaar tijd zijn er zestig procent minder wilde dieren. Dat blijkt uit een rapport van WWF. Ook in Vlaanderen verdwijnen er meer diersoorten dan dat er bijkomen: herten, otters, bosvleermuizen, bunzings. De polders van Kruibeke zijn een typevoorbeeld van hoe dat 'anders' er dan kan uitzien. Het is een uniek en uitgestrekt natuurgebied in het Waasland, 600 hectare groot, naast de Schelde, op een steenworp van Antwerpen.