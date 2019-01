Plofkraak in Limburg, dit keer op bank in Hamont

Onbekenden hebben vanochtend een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van BNP Paribas Fortis aan het Marktplein in Hamont-Achel. "De daders zijn kunnen ontkomen met een zak, maar een deel van de buit is in het kantoor en op straat blijven liggen”, zegt Fortis-woordvoerster Hilde Junius.

De plofkraak vond plaats zondag rond 6 uur. De daders zorgden voor een explosie in het bankfiliaal, waardoor verschillende ramen stukvlogen. "Ik heb de plofkraak iets voor 6.00 uur zelf gehoord", zegt Rick Rijcken, burgemeester van Hamont-Achel.

"Er is veel schade aan het bankgebouw zelf, waar de ramen op het eerste verdiep zijn beschadigd. Er is ook één woning op de markt waarvan alle ramen stuk zijn, dus het is nu prioriteit voor de gemeente en de brandweer dat we het glas opruimen en de ramen van de woning afgedicht worden."

Bij de plofkraak geraakte niemand gewond. Het bankkantoor blijft nog enkele dagen gesloten, meldt Junius.