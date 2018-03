Piloot worden kan straks helft sneller

In 1,5 jaar tijd piloot worden? Het kan straks bij luchtvaartmaatschappij TUI fly. De opleiding kost zo’n 50.000 euro en spreekt vooral jonge mensen aan. Want dankzij de cursus kunnen ze al op 19-jarige leeftijd met een vliegtuig vliegen.

De huidige opleiding kan volgens TUI fly korter omdat studenten maar met één type vliegtuig leren vliegen en ze het niet moeten combineren met een kantoorjob bij TUI fly zoals nu.

Maar is er geen probleem met de veiligheid? Volgens woordvoerder Piet Demeyer niet. “We respecteren over de hele lijn de veiligheidsvoorschriften. Na de opleiding zijn de studenten first officer en daarna volgt er nog een jarenlange praktische ervaring naast een andere piloot.”

De opleiding in 1,5 jaar tijd kost 50.000 euro en dat is 20.000 euro meer dan de opleiding van drie jaar.