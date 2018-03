Piloot: “Weer was uitzonderlijk”

Het sneeuwt enkele centimeters en het vliegverkeer in ons land loopt volledig in het honderd. Rudy Pont is piloot en was gisteren aan het werk toen het begon te sneeuwen. “Het was gisteren uitzonderlijk weer door de ijsregen”, verdedigt hij.

“Dat ijs hecht zich aan de vleugels van de vliegtuigen”, legt Pont uit. “We stijgen nooit op met ijs op de vleugels. Die vliegtuigen worden altijd ontijzeld.”

Wat kan er dan mislopen?

Als het aerodynamisch profiel van de vleugels verstoord is, wat wil zeggen dat je eigenlijk weinig lift opwekt. Daardoor kan het vliegtuig gewoon niet opstijgen.

Zo'n vliegtuig ontijzelen gebeurt met warm water en antivriesmiddel, een procedure die ongeveer twintig minuten duurt en dus voor heel wat vertraging zorgt. In Finland of Oostenrijk bijvoorbeeld hebben ze wel vaker te maken met zo'n winterweer.

“Het is normaal dat we minder capaciteit hebben”, legt de piloot uit. “Het heeft geen zin dat je vijftig vliegtuigen kan ontijzelen als deze omstandigheden amper voorkomen. Ik vlieg twaalf jaar en het is nog maar de tweede of de derde keer dat ik ijsregen tegenkom.”