"Pijnlijke confrontatie met Abdeslam"

Op de eerste dag van het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari waren ook heel wat nabestaanden en slachtoffers aanwezig van de aanslagen in Brussel en Parijs. “Ze wilden antwoorden op hun vragen, maar het was een pijnlijke confrontatie”, zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes.

De nabestaanden van slachtoffers werden eerst omstuwd door binnen- en buitenlandse media in het gerechtsgebouw in Brussel. Nadien stonden ze oog in oog met Salah Abdeslam.

Abdeslam raakte ook Frankrijk vol in het hart met de aanslagen in Parijs en op de Bataclan. Verschillende Franse nabestaanden wilden dan ook absoluut in Brussel zijn voor het proces.

Omdat de terrorist zich verhulde in stilzwijgen, werd het voor de nabestaanden een pijnlijke confrontatie. “Het doet erg veel pijn, maar het verwondert mij niet”, zegt Olivier Laplaud, een overlevende van de aanslag in de Bataclan.