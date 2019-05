Ervin Djedovic is een van de zestien legionellapatiënten. Hij ligt in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent. Sinds vorige donderdag had hij koorts, maar pas gisteren kwam hij naar de spoed.

Ervin, die werkt in een carwash in de Gentse haven, heeft geen idee waar hij besmet raakte. Het is dan ook nog altijd niet duidelijk wat de bron van de besmetting is. Mogelijk gaat het om koeltorens in de haven.