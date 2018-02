Peuters van 2 krijgen al voetballes

Om je kind in een voetbalclub in te schrijven, moet het meestal vijf jaar zijn. Om die reden is het initiatief ‘Voetjebal’ in het leven geroepen. Zij bieden lessen aan voor peuters en kleuters vanaf twee jaar.

‘Voetjebal’ organiseert voetballessen voor peuters en kleuters vanaf twee jaar. Samen met hun ouders leren de kinderen omgaan met een bal en maken ze kennis met voetbal. Al is voetballen niet het enige dat ze doen. Ook spelletjes en coördinatie- en spieroefeningen komen aan bod.

Mama Deborah Demarcke is blij met het initiatief. “Hij is wel redelijk jong, maar ik vind het wel belangrijk dat hij veel beweging heeft”, aldus Demarcke. “Hij leert vanalles bij en hij doet het graag. Dat vind ik wel heel goed.”

Zelfvertrouwen

Critici vinden twee jaar te jong om al te voetballen, de organisatoren vinden net van niet. Bewegen is niet alleen gezond voor de kinderen, zeggen ze, het is ook goed voor hun zelfvertrouwen en hun taalontwikkeling.

“De psychomotoriek is heel belangrijk”, zegt voetbaltrainster Sylvie Bohez. “De coördinatie, het bewegen van alle spieren, alle soorten oefeningen doen. Oefeningen met pittenzakjes, met hoepeltjes, met ballonnetjes.”

Geen nieuwe Ronaldo

Dit wil echter niet zeggen dat de kinderen de nieuwe Cristiano Ronaldo of Lionel Messi zullen worden. Dat is ook niet waar de organisatoren naar streven. Voor hen hoeven de kinderen zelfs niet te blijven voetballen. “De bedoeling is wel dat ze dan uitvliegen. Sommigen gaan voetbal kiezen, maar anderen gaan ook echt wel gericht naar andere sporten gaan”, aldus Bohez.

Een les duurt 45 minuten en kost acht euro. Voor die prijs werken zowel de peuters als hun ouders aan hun conditie.