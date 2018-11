Petitie voor wettelijk kader rond humusatie in Vlaanderen

15.000 mensen hebben een petitie ondertekend om humusatie in Vlaanderen mogelijk te maken. Humusatie is een ecologische manier om een lichaam te begraven. In Brussel mag het al, in Vlaanderen en Wallonië nog niet.

Humusatie is een gecontroleerd proces waarbij het lichaam van de overledene wordt verteerd dankzij de micro-organismen uit compost van verhakseld snoeihout. Na 12 maanden zijn de stoffelijke resten omgevormd tot een gezonde en vruchtbare humus. In Brussel is het al wettelijk, in Vlaanderen en Wallonië nog niet. In Vlaanderen is er wel duidelijk vraag naar, zo ondertekenden 15.000 mensen een petitie om humusatie ook bij ons mogelijk te maken.