'Personal Shopper' levert boodschappen aan huis

Winkelketen Carrefour begint met een nieuwe service: de personal shopper. Je bestelt gewoon je boodschappen via een nieuwe app en een persoonlijke shopper brengt ze met de bakfiets binnen het anderhalf uur aan de deur. Winkels lokken klanten nu steeds vaker met extra service, zeggen specialisten, want met lage prijzen lukt dat almaar minder.

Stel je zit op het strand, er komen vrienden langs en je hebt geen zin om naar de winkel te gaan. Met de app kan je bestellen en Carrefour belooft dat de producten binnen anderhalf uur aan je strandstoel staan. In de winkel krijgt een jobstudent je boodschappenlijstje aan op zijn smartphone. Hij levert alles met de bakfiets binnen een straal van 4 kilometer.

Het systeem lijkt op populaire diensten zoals Deliveroo. De strategie: klanten lokken met comfort. Dat werkt beter dan lage prijzen, klinkt het bij experts.

Voorlopig is de service nog maar een test, in Knokke heist. De klant betaalt ook extra, 5 euro per levering. Mogelijk wordt de test wel verder uitgebreid.