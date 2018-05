Paul Marchal: “Ik verwacht niets van brief Dutroux”

“Ik verwacht eigenlijk niets van de brief van Marc Dutroux”, zegt Paul Marchal, de vader van de vermoorde An, aan VTM NIEUWS. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de seriemoordenaar via zijn advocaat een brief zal schrijven aan zijn slachtoffers en hun ouders, met daarin excuses voor wat hij heeft gedaan.

“Ik hoop dat er eindelijk eens een waarheid in staat die ook strookt met de waarheid, want dat heeft hij tot nu toe niet gedaan”, zegt Marchal. De advocaat van Dutroux laat weten dat er in de brief antwoorden zullen staan die de ouders zich nog altijd stellen.

“Maar ik denk helemaal niet dat het oprecht is”, zegt Marchal. “Als je 23 jaar nodig hebt gehad om excuses aan te bieden, daar geloof ik niet echt in."