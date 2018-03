Patrick kampeert nu al voor de Ronde

De eerste supporter van de Ronde van Vlaanderen staat nu al op post. Patrick Debondt gaat nog tot zondag kamperen op zijn vaste stek, vlak bij de Patersberg.

Ook al is het nog zes keer slapen voor de renners voorbijkomen, intussen is er nog genoeg te doen. “Ik ga hier nog wat fietsen en wandelen. Woensdag kan ik op de Kruisberg gaan kijken naar Dwars door Vlaanderen en vrijdag komt mijn vrouw naar hier”, vertelt Patrick.

Het aftellen naar de Ronde is duidelijk al even geleden begonnen. “Het kriebelt al enkele weken”, zegt Patrick enthousiast. Voor hem is en blijft de Ronde van Vlaanderen een hoogdag.

En het is ook niet enige koers waar hij kampeert. “Gent-Wevelgem is de eerste koers die ik die, daarna kom ik naar hier en dan vertrek ik naar Parijs-Roubaix. Nadien is het aan mijn vrouw om te kiezen waar we naartoe gaan”, legt Patrick uit.