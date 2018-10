Passagiers woedend door stiptheidsacties Zaventem

De aankomende passagiers op Brussels Airport zijn niet te spreken over de stiptheidsacties van de douaniers vanmorgen. Met de actie klaagt de douane het personeelstekort bij de diensten die personen en goederen controleren aan. Ook op andere dagen dreigt de vakbond met acties. De passagiers zijn woedend over de lange wachtrijen.

De actie van de douaniers ging om 7.30 uur van start en duurde de hele voormiddag. "Het is de eerste actie in een reeks dagen, altijd in de voormiddag”, zegt secretaris Marc Nijs van ACV Openbare Diensten.

Wat is probleem?

De douaniers voeren actie tegen het acute personeelstekort bij de diensten die personen en goederen controleren. Op vier jaar tijd daalde het aantal personeelsleden van ongeveer 53 naar 32 voltijds equivalenten, zegt ACV. "De top van de douane doet zijn best om het probleem aan te kaarten bij de politieke overheid, maar er wordt niet naar hen geluisterd", zei Nijs bij de aankondiging van de actie.

"Geen problemen"

Volgens de luchthaven zelf waren er vanmorgen weinig problemen, omdat het om aankomende passagiers gaat. “Die passagiers moesten aanschuiven in de file, maar er zijn geen problemen”, zegt een woordvoerster.

De actievoerende douaniers lieten vanochtend af en toe de poorten open omdat de rijen "anders tot op het tarmac zouden staan", zegt Marc Nys. “Wie in de rij staat, moet rekening houden met een klassieke wachttijd van een uur”, stelt hij.