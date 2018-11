Zes uur lang hebben er geen treinen kunnen rijden tussen Leuven en Brussel en dat had gevolgen voor het treinverkeer in zowat het hele land. In Kortenberg had een trein iemand aangereden en het spoor is pas sinds een uur weer vrij. De passagiers op de aanrijdende trein hebben uiteindelijk vier uur vastgezeten voor ze zijn kunnen overstappen.

Sommige treinen reden om, er waren ook vervangbussen.