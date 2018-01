Partner van slachtoffer schrijft open brief

De partner van het Belgische slachtoffer (39) van de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt heeft een open brief geschreven. Via Facebook vraagt hij burgemeester Bart De Wever (N-VA) waarom hij het nieuws via de pers moest vernemen en geen hulp kreeg.

Zijn partner kwam maandagavond om bij de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt. Na de explosie werd de man naar eigen zeggen "fantastisch" opgevangen door de hulpdiensten.

Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij opgevangen werd door een psycholoog. Nadien ging de hulp bergaf, vertelt hij. Dat zijn partner effectief overleden was, moest hij vernemen via de pers. "Dat is totaal respectloos en schandalig."

Burgemeester De Wever wil voorlopig niet op de open brief reageren. De politie zegt dat ze de nodige procedures moet volgen. “Als we een lichaam vinden, moeten we zeker zijn dat het om de juiste man gaat. Dan moeten de identificatieteams aan het werk. Pas daarna kunnen we de familieleden inlichten. Daarom duurt het zo lang”, klinkt het.

