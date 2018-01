Parket: "Huisjesmelkerij wordt onderzocht"

De oorzaak van de explosie op de Paardenmarkt is nog steeds onbekend. Een getuige vertelt aan VTM NIEUWS dat er heel wat dingen niet in orde waren met het pand en wekt zo het vermoeden van huisjesmelkerij. Het parket onderzoekt die piste, zegt woordvoerder Ken Witpas aan VTM NIEUWS.

De plaats van de explosie is intussen gestabiliseerd. De brandexpert van het parket begon dus aan zijn onderzoek. Dat zal moeten uitwijzen of er in het pand sprake was van huisjesmelkerij. “Het parket gaat na of er te veel mensen woonden in het pand en of het wel de nodige vergunningen had”, legt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez uit.

“Als er elementen naar boven komen die wijzen op huisjesmelkerij, nemen we dat zeker mee, maar voorlopig zijn die er nog niet”, zegt Witpas. “We weten ook nog niet of er problemen waren met de brandveiligheid”, sluit hij af.

"Alles in orde"

Nabil, een bewoner van het pand, zegt aan VTM NIEUWS dat er heel wat dingen niet in orde waren met het gebouw. Daarnaast zou de huisbaas de bewoners hebben verboden de politie te bellen, toen ze een gasgeur roken.

"Het gebouw is in orde, er is helemaal geen probleem. Mocht er toch een gaslek zijn geweest, dat kan iedereen overkomen", zegt de broer van de huisbaas aan onze redactie. "En als er een gaslek is, moeten de bewoners de brandweer verwittigen en niet de huisbaas", sluit hij nog fors af.

