Paleis gebruikt steeds meer sociale media

Ook het koninklijk paleis past zijn communicatiestrategie aan het digitale tijdperk aan: naast de traditionele kersttoespraak op televisie heeft koning Filip dit jaar voor het eerst ook korte videoboodschappen verspreid via sociale media.

“Voor de allereerste keer is er ook een heel korte versie gemaakt van die kerstboodschap speciaal voor sociale media”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters die de kerstboodschap volgde. Tien seconden duurt die maar.

In zo'n tien seconden brengt koning Filip een gebalde versie van zijn kerstboodschap. "Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Daaruit kunnen we de kracht putten niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid. Laten we daar samen voor kiezen...", zegt de vorst.

Het gebruik van sociale media is volgens Peeters een nieuwe strategie van het paleis. “We hebben dat ook doorheen het hele jaar gezien dat het paleis meer en meer inzet op die sociale media. Zo hebben ze een paar dagen geleden nog een filmpje verspreid met versnelde beelden van die kerstboodschap.”

“Een paar jaar gelden zouden we ons zoiets niet kunnen inbeelden”, zegt Peeters. “In het begin waren het vooral foto’s, maar nu ook video’s. Het paleis zegt dat ze daar zelf heel veel positieve reacties op krijgen en zo hopen ze ook meer jongeren voor zich te winnen.”

In tegenstelling tot de voorbije jaren brengt de koning zijn toespraak dit jaar overigens zittend, voor de kerstboom aan de open haard in zijn bureau in het kasteel van Laken.