Pakjeslevering bpost heeft vertraging

Bpost kampt met een achterstand voor het leveren van zijn pakjes. Mensen moeten minstens een dag extra rekenen voor ze hun pakje thuis ontvangen. Volgens de directie heeft dat te maken met de korte werkweek, maar de bonden wijten het aan personeelstekort.

Heel wat klanten van bpost kregen vanmorgen de boodschap dat de levering van hun pakje vertraging kan oplopen. “Er zijn veel pakjes door onder meer de communiefeesten en ook de korte werkweek zorgt voor vertragingen”, zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Een vijfde

40.000 pakjes hebben vertraging, dat is een vijfde van de 190.000 pakjes die bpost dagelijks verstuurt. Maar de socialistische vakbond gelooft niet dat de korte werkweek de oorzaak is van die achterstand. “De echte reden is het personeelsbeleid bij bpost, en meer bepaald het gebrek aan personeel”, zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD.

Extra mensen

Er worden extra mensen ingezet om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. “We verwachten dat de vertraging tegen maandag weggewerkt zal zijn, klanten die vragen hebben kunnen contact opnemen met de klantendienst of de webshop waar ze hun pakje besteld hebben”, zegt Van Speybroeck.

De vertraging komt erg ongelegen voor bpost. Het bedrijf stelde woensdag teleur met zijn kwartaalresultaten. Sinds begin dit jaar is de koers van het aandeel met ruim dertig procent gezakt.