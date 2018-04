Paastraditie: paardenprocessie Hakendover

Het is een eeuwenoude traditie op Paasmaandag: de Internationale paardenprocessie in Hakendover, Vlaams-Brabant. Er zijn zo een 12.000 bezoekers naar komen kijken. Het hoogtepunt is de paardengalop op de Tiense Berg. Tientallen ruiters galopperen dan met hun paarden over de pasgezaaide velden om een goede oogst af te dwingen.

Het spectaculaire slotstuk van de paardenprocessie: de paardengalop. Spannend, zeker als je zelf meerijdt. De ruiters vragen zo om een goede oogst voor de boeren.

“Het is een eer, een traditie om in ere te houden”, zegt ruiter Anne Ponsaert. “Iedereen van het dorp is ermee bezig, dus dan is het fijn dat ik daar ook deel van mag uitmaken.”

Traditie

Vlak ervoor trekt de processie door de straten van Hakendover, een eeuwenoude traditie. Volgens de legende is hier in 690 op vraag van drie vrome maagden een kerk gebouwd. Voor het eerst beelden dertien figuranten dit ook uit.

In totaal lopen er driehonderd figuranten en muzikanten mee en honderd paarden. Het lokt dit jaar zo'n 12.000 bezoekers.