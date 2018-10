Paard gered dat vastzit in zee ter hoogte van Koksijde

Duikers van het Vlaams Instituut voor de Zee hebben vanochtend een paard in nood gered in de Noordzee, ter hoogte van Koksijde. Het geschrokken dier had zijn ruiter van zich afgegooid en was gaan zwemmen in de zee, maar kwam vast te zitten. “Het geeft een enorme voldoening dat we het paard gered hebben”, zegt maritiem bioloog Sven Van Haelst aan VTM NIEUWS.

“We kregen vanochtend de vraag om poolshoogte te gaan nemen voor de kust van Koksijde, waar een paard in de zee lag”, vertelt Van Haelst. “Het dier had zijn ruiter van zich afgegooid en was in zee gelopen. Door paniek, stroming en desoriëntatie was het uiteindelijk te ver van de kust gezwommen en sterk uitgeput.”

Het wetenschappelijke duikteam van het Vlaams Instituut voor de Zee slaagde er uiteindelijk in om het dier te ‘vangen’ en naar boot de Stream te leiden. “Dan hebben we een koord onder het paard kunnen doorhalen om het drijvende te houden”, gaat Sven Van Haelst verder. “Toen we het paard gekalmeerd hadden, konden we traag beginnen varen tot waar het dier kon staan.”

Het dier raakte uiteindelijk zonder grote problemen aan land. Daar stond een dierenarts en de eigenares van het paard hem op te wachten. Het paard kreeg uiteindelijk een kalmeringsspuitje. “Eind goed, al goed”, klinkt het bij Sven Van Haelst. “Dit geeft een enorme voldoening.”