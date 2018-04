Overvallers steken tankstation in brand

Drie gewapende overvallers hebben afgelopen nacht een tankstation beroofd in Courcelles, in Henegouwen. Ze gingen aan de haal met de kassa en staken nadien het tankstation in brand om hun sporen te wissen.

Rond vier uur vannacht vielen drie gewapende en gemaskerde mannen de winkel van het tankstation binnen. Ze eisten het geld uit de kassa en staken daarna het tankstation in brand. De twee bedienden van de winkel konden naar de achterkant van het gebouw vluchten en sloegen alarm. De brandstofpompen zijn automatisch beveiligd, maar vlakbij staan ook gasflessen.

“Er stonden verschillende gasflessen op minder dan twee meter van de winkel, er was dus een kans dat die zouden ontploffen”, zegt Michel Méan van brandweerzone Henegouwen-West. De brandweer kon de gasflessen net op tijd in veiligheid brengen, maar de winkel van het tankstation brandde volledig uit.

Dak ingestort

“Alles in de winkel - dozen, sigaretten, kranten en magazines- was erg brandbaar en vloog meteen in brand”, vertelt Méan. Er blijft dus niets meer over: het valse plafond is helemaal gesmolten, het was niet stabiel genoeg en ook het dak is ingestort.

Het personeel van het tankstation krijgt psychologische opvang. De daders zijn nog steeds spoorloos.