Ouders via webcam in contact met prematuurtje

Ouders van een te vroeg geboren kindje in het UZ Brussel kunnen via een webcam contact houden met hun kleine spruit in de couveuse. Als eerste ziekenhuis in België heeft het UZ Brussel een webcam geplaatst op elk bedje van de dienst Neonatologie. Dat moet het contact verzekeren tijdens periodes dat de ouders niet in het ziekenhuis zijn. Dat meldt het UZ Brussel in een persbericht.

"Sinds we gestart zijn met het aanbieden van een webcam, is elke ouder op dit aanbod ingegaan. Wanneer ze naar huis gaan, maken ze zich vaak zorgen of hun kindje het wel goed stelt. Dankzij de webcam kunnen zij via een beveiligde website inloggen op zowel een pc, tablet als een smartphone om hun kindje permanent te zien wanneer het in de couveuse ligt. Wanneer hun kindje uit de couveuse is voor verzorging, krijgen ze op hun scherm een boodschap te zien dat hun kindje wordt verzorgd", aldus prof. Filip Cools, diensthoofd Neonatologie van het UZ Brussel.

Het scherm van de monitor en het afgaan van een alarm is niet zichtbaar via de webcam, om ouders niet onnodig ongerust te maken. Naast ouders zijn vooral ook grootouders en familie blij met dit aanbod want het bezoek op Neonatologie is beperkt om de rust van de baby te bevorderen.

Alle 28 bedjes op de dienst Neonatologie zijn uitgerust met een webcam. Het gaat om een investering van ongeveer 85.000 euro, waarvan de helft gedragen wordt de fabrikant van de webcams.