Ouders van slachtoffers silobrand in Vichte beraden zich vandaag over verdere stappen

De families van de slachtoffers van de silobrand afgelopen vrijdag bij het bedrijf Pouleyn in Vichte zijn razend en willen antwoorden. “Iemand is verantwoordelijk voor dit ongeval en die moet gestraft worden”, vindt Koen Vuylsteke, papa van Matthias Vuylsteke. Matthias overleefde de ontploffing niet, drie collega’s liggen nog in coma met zware brandwonde

In coma

De vier werkmakkers van ruimingsbedrijf Cannie uit Oostrozebeke gingen vrijdagmorgen naar het poorten- en ramenbedrijf Pouleyn om een silo leeg te halen waar de dag ervoor een brandje had gewoed. Bij het openen van de silo ontstond een steekvlam. De vier arbeiders liepen zware brandwonden op. Matthias Vuylsteke (24) overleed vrijdag aan zijn verwondingen. Ziggy Vanryckeghem (20) uit Izegem, Axel Vroman (21) uit Markegem en Alexander Bauwens (29) uit Wakken liggen nog in coma in het UZ Gent en het UZ Leuven. Hun toestand is ondertussen gestabiliseerd, maar kan wel nog keren. “De eerste 48 uur zijn cruciaal zeggen de dokters”, vertelt papa Kurt Vanryckeghem. “Het goede nieuws is dat Ziggy’s longen er sinds vrijdag niet meer op achteruit zijn gegaan, maar het is nog altijd bang afwachten hoe hij er zal uitkomen.”

Trouwplannen

Alicia Waelkens (26), de vriendin van Matthias, kan het nog steeds niet vatten dat haar vriend er niet meer is. “Ik hoor nu van zijn vrienden dat hij van plan was me met Valentijn ten huwelijk te vragen. In plaats van huwelijksuitnodigingen te schrijven, ben ik nu bezig met zijn rouwbrieven. Vrijdagmorgen zijn Matthias en zijn collega’s nog in de broodjeszaak gepasseerd voor ze naar Pouleyn vertrokken. Kort daarna zagen we de hele tijd brandweerwagens en ambulances passeren. Matthias nam zijn gsm niet op… We zijn ter plaatse gegaan en hebben daar het verschrikkelijke nieuws vernomen. We hadden zoveel plannen, trouwen, kindjes…” De uitvaart van Matthias Vuylsteke vindt zaterdag om 11 uur plaats in de Sint-Stephanuskerk in Vichte.

Bij Pouleyn probeerde een andere firma zaterdag de silo leeg te maken. De brandweer hield ondertussen een oogje in het zeil. In de namiddag werd het werk stilgelegd. Maandag hervatten de opruimwerken. Het personeel van Pouleyn is zeker nog tot dinsdag technisch werkloos, door de brand zit het bedrijf ook zonder elektriciteit en verwarming.