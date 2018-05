Ouders Mawda kunnen wellicht tijdje blijven

De ouders van Mawda, de Koerdische peuter die omgekomen is na een politieachtervolging in Bergen, kunnen wellicht langer in België blijven. In de Kamer heeft premier Charles Michel laten verstaan dat de ouders daartoe over verschillende juridische mogelijkheden beschikken. Ze kunnen bijvoorbeeld het statuut van slachtoffers van mensensmokkel aanvragen.

Michel ontmoette de ouders van het tweejarig meisje en haar broertje deze ochtend persoonlijk, om hen zijn medeleven te betuigen. Hij deed dat naar eigen zeggen als vader én als premier van dit land. Daar beloofde hij hen een grondig onderzoek, en die boodschap herhaalde hij ook in de commissie Binnenlandse Zaken.

De premier kreeg daar heel wat vragen over de gebeurtenissen van vorige week. Hij liet weten dat hij vindt dat de onderzoeken in alle sereniteit gevoerd moeten worden en hoopt dat ze volledige klaarheid brengen. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend en de onderzoeksrechter heeft ook aan het Comité P, de politiewaakhond, gevraagd de zaak te onderzoeken.

Michel tikte er ook het parket op de vinger. Dat had na de feiten gezegd dat het kind niet gestorven was door een politiekogel, maar moest daarna op zijn woorden terugkomen.

Langer in België?

Verschillende parlementsleden vroegen naar het verblijfsstatuut van de ouders van Mawda en drongen erop aan dat zij langer in ons land kunnen blijven om hun kind te kunnen begraven en om deel te nemen aan het gerechtelijk onderzoek.

De premier bevestigde dat alle inzittenden van de bestelwagen meteen na de arrestaties het bevel hadden gekregen om het grondgebied te verlaten, maar zei ook dat er binnen de rechtsstaat wel mogelijkheden waren voor de ouders om langer in ons land te blijven. Ze kunnen bijvoorbeeld het statuut van slachtoffer van mensenhandel aanvragen.

Moeilijk politiewerk

Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Indien deze gebruikt worden, zal dat via de bestaande regels en procedures moeten, zei de premier. Premier Michel sprak in naam van de regering ook zijn steun uit voor het "moeilijke werk" dat politieagenten hebben, zeker nu het veiligheidsvraagstuk in Europa grondig gewijzigd is.

De tweejarige Mawda kwam om het leven na een politie-achtervolging op een busje met transmigranten. Vandaag werd officieel bevestigd dat ze omkwam door een politiekogel.

