Ouders financieren zorghuis voor kinderen

Een groep kinderen met een mentale en fysieke beperking heeft vannacht voor het eerst geslapen in ‘Huis Bijs’. Een gloednieuw zorghuis in Sint-Niklaas, bedacht en betaald door ouders en sympathisanten. ‘Huis Bijs’ is hun antwoord op de wachtlijsten in de zorg.

Na een voorbereiding van vijf jaar is ‘Huis Bijs’ een feit. In het zorghuis wonen negen kinderen met een mentale en vaak ook fysieke beperking. De kinderen zullen er wonen zonder ouders. Een aantal mensen staat 24 op 24 in voor hun verzorging.

Erfpacht

De ouders betalen zelf de voorziening en de grond is in erfpacht. De prefinanciering van 1,1 miljoen euro gebeurde door een vzw aan wie de ouders voor een periode van 35 jaar afbetalen. Daarna is het huis van hen. Verder waren er giften en sponsoring, toch klinkt er ook kritiek.

“Het is niet echt verantwoord dat we zelf moeten instaan voor de opvang voor onze kinderen”, vertelt een mama. “Er wordt een beetje tekort geschoten. Het is jammer dat er zo'n lange wachtlijsten zijn.”