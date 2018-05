Ouderen voor de klas uit protest

In Nieuwkerken-Waas, in Oost-Vlaanderen heeft een school op haar eigen manier actie gevoerd tegen de pensioenplannen. De leerkrachten hebben er grootouders voor de klas gezet, want dat wordt de toekomst als we langer moeten werken, zeggen ze.

Cecile is 67 en staat vandaag een dagje voor de klas omdat ze wil aantonen dat het voor leerkrachten niet haalbaar is om tot hun 67 te werken. “Ik ben al een ouwe tante, maar ik wil aantonen dat jullie juf het niet makkelijk zal hebben om op mijn leeftijd voor een bende kinderen te staan.”

De kinderen zelf zien er wel hun voordeel in. “Alles gaat nu trager en dan zijn er minder lessen”, zegt een van de leerlingen.