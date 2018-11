Opvarende getuigt: “Ik dacht dat het gedaan was”

De vier Belgische vissers die gisteren gered werden voor de Engelse kust, zijn weer thuis. Ongedeerd, maar zwaar onder de indruk uiteraard. Hun schip sloeg om in een wilde zee, de mannen dachten dat ze zouden sterven. Maar ze hadden geluk dat een ander schip hen opmerkte en alarm kon slaan.

Kevin Zaman is superblij dat hij zijn kinderen en zijn vriendin nog in de armen kan sluiten. Kevin is één van de vier vissers die gisterennamiddag overboord sloeg, voor de kust van Engeland, verrast door de wilde zee.

“Er kwamen meerdere golven, en plots kregen we een heel grote golf”, zegt Kevin Zaman aan VTM NIEUWS. “We hebben nog van alles geprobeerd om het evenwicht terug te krijgen, maar het was al te laat. Het ging heel snel. Ik denk ongeveer in een goede twintig à dertig seconden was het schip omgedraaid.”

“Ik dacht dat het gedaan was”

“Ik zei meteen: 'Ik denk dat het gedaan is.' Het ging zodanig snel. Ik denk dat we ongeveer een goeie dertig tot veertig minuten in het water lagen. Mijn spieren begonnen te verlammen. Ik had geen kracht genoeg meer om te zwemmen of me op trekken.”

De redding van een schip in de buurt kwam voor beiden niks te vroeg. Hun twee vrienden werden van op de romp van het omgeslagen schip in een helikopter gehesen. De vier mannen zijn zwaar onder de indruk, toch maken ze al plannen om opnieuw te varen.