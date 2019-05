Opvallende verhuis: van frituur naar Vlaams parlement

Frituriste Ilse Malfroot raakte afgelopen zondag verkozen op de Oost-Vlaamse Vlaams Belang-lijst met 11.191 stemmen. Ze baat de 'De Dikke Boulet' uit en zal dus moeten pendelen tussen frituur en Vlaams parlement.

Malfroot zetelt al langer in de Ninoofse gemeenteraad met Guy D'haeseleer van Forza Ninove. Nu krijgt ze ook een zitje in het Vlaams parlement, een verrassing: "Ik stond op plaats zes, dat is ook niet meteen een verkiesbare plaats", vertelt ze.

Ondertussen blijft 'De Dikke Boulet' gewoon open, voor iedereen. "Ongeacht iemand zijn religie of nationaliteit, ik ben vriendelijk tegen iedereen", zegt Malfroot.