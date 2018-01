Oproep ouders: “Help Adam aan normaal leven”

De ouders van de kleine Adam uit Oudenburg zamelen geld in voor een oorimplantaat voor hun zoontje. Hij is amper vijftien maanden oud en lijdt aan een zeldzame ziekte, waardoor hij doof is aan zijn linkeroor. Een implantaat kan helpen, maar dat is peperduur.

Adam lijdt aan het syndroom van Waardenburg. Hij heeft ook nog eens het speciale type van de ziekte, 4C. Daardoor is de jongen niet alleen doof aan zijn linkeroor, maar heeft hij ook darmproblemen.

Toen hij acht maanden oud was, werd hij al geopereerd voor de darmproblemen. Een speciaal implantaat kan nu ook helpen voor zijn oor. Dat kost 60.000 euro en wordt niet terugbetaald.

Voor zijn ouders is het onmogelijk om dat bedrag zelf op tafel te leggen. Daarom starten ze een crowdfunding om het geld bij elkaar te krijgen.