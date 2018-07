Opnieuw besmet vlees in Vlaanderen

Bij een bedrijf in Menen, dat paardenvlees uit Roemenië verwerkt, is vorige maand te veel cadmium aangetroffen in het vlees. Dat schrijft het weekblad Knack. Cadmium is een zwaar metaal dat gevaarlijk kan zijn als je het in grote hoeveelheden binnenkrijgt. Het bewuste lot is meteen geblokkeerd en de tegenanalyse bleek negatief.

Er mag maximaal 0,20 milligram per kilo cadmium aangetroffen worden, maar vorige maand werd er in 0.329 milligram per kilo aangetroffen. Oorzaak? Geïmporteerd Roemeens vlees. Het is niet de eerste keer dat vlees uit Roemenië besmet bleek te zijn. Dat vlees zal nu dan ook extra gecontroleerd worden.

Na het bericht over de besmetting liet het bedrijf meteen een tegenanalyse bestellen en die was negatief. Het is nu aan het Federaal Voedselagentschap (FAVV) om te beslissen wat er met het lot moet gebeuren.