Ophef in Essen over 'Nieuwjaarkezoete'

In Essen werden speciale deurhangers verspreid waarmee inwoners kunnen aanduiden of zingende kinderen al dan niet welkom zijn tijdens het Oudejaarsweekend. Kinderen gaan dan vaak van deur tot deur 'Nieuwjaarkezoete' zingen.

De traditie om te gaan zingen is vooral populair in de Kempen. Kinderen zingen aan elke deur een liedje in ruil voor wat geld of snoep, maar in Essen kiezen ze dit jaar voor een nieuwe aanpak.

Deurhangers

De bewoners kregen in het gemeenteblad van november speciale deurhangers. Die is eigenlijk bedoeld om 'Nieuwjaarkezoete' te promoten, maar veroorzaakt de afgelopen dagen heel wat discussie.

De groene deurhanger heet de zangers namelijk welkom, terwijl de rode zegt dat het even niet past. Al moeten zangers het volgens burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) anders interpreteren. “De rode hanger heeft de bedoeling om te zeggen ‘Kom straks even terug’”, zegt hij.

Volle zak snoep

Veel kinderen keren toch nog met een volle zak snoep of geld naar huis. “De rode deurhanger zijn we gelukkig nog niet veel tegengekomen”, zegt de mama van een zangertje. “Ik denk niet dat veel mensen die durven ophangen.”