"Opgelet voor online DNA-kits"

Specialisten waarschuwen voor DNA-testkits die je online kan kopen. Verschillende bedrijfjes maken daarvoor reclame, om het bijvoorbeeld als geschenk voor moederdag te geven. Met dat soort testen zou je meer te weten kunnen komen over je afkomst. Maar mensen gebruiken ze vaak ook om te achterhalen of hun kind wel echt van hen is. En dat mag niet zomaar, daar zijn regels aan verbonden.

Zo’n online DNA-kit kost ongeveer zeventig euro nu, een speciale actieprijs voor moederdag. Verschillende bedrijfjes promoten de test als een leuke manier om je stamboom te achterhalen. Het kan echter ook tot onaangename verrassingen leiden: erachter komen dat je vader niet je echte vader is, of je kind niet echt van jou is.

In Vlaanderen zijn er elk jaar zo'n driehonderd mannen die een echte vaderschapstest aanvragen, die test kost een paar honderd euro en moet gebeuren met de toestemming van beide ouders. Dat is bij de online tests niet het geval. Die mogen niet en hebben ook geen enkele wettelijke bewijskracht. Maar daar zien veel online bedrijven geen probleem in.

Een van die bedrijven zegt dat het ondertussen al gegevens van 95 miljoen mensen bijhoudt. Ook op het gebied van privacy is dat volgens experten een probleem.