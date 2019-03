Op zwarte lijst Zorginspectie en nu failliet verklaard: bewoners rusthuis Annemoon moeten koffers pakken

Rusthuis Anemoon in Strombeek-Bever is failliet. De zowat 20 bewoners – waaronder veel negentigers – moeten tegen eind deze week vertrekken. Het personeel houdt voorlopig zelf de boel nog een paar dagen draaiende, voor de bewoners.

Het 26 jaar oude privé-woonzorgcentrum in de Begonialaan stond al op de zwarte lijst van de Zorginspectie. Nu blijkt dat ook rekeningen al een hele poos onbetaald bleven en de zaakvoerders zijn met de noorderzon verdwenen. Het rustoord is failliet verklaard en er werd een curator aangesteld.

Personeelstekort

Om de bewoners niet aan hun lot over te laten, hebben de personeelsleden beslist om de komende dagen het rusthuis zelf uit te baten met een minimumbezetting. Of ze hun loon nog uitbetaald zullen krijgen, weten ze niet.

De verontwaardiging is groot. “Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en een zo goed mogelijke verzorging aan te bieden”, zegt een van de werknemers. “Het was een komen en gaan van personeel de laatste jaren. Er was continu een tekort aan personeel en er was nooit een verpleegkundige permanentie, wat nochtans verplicht is. Overuren werden niet uitbetaald en je kon ze ook niet opnemen door het constante personeelstekort.”

Alle bewoners hebben intussen een nieuwe plek gevonden in een ander rusthuis.