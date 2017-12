Steeds meer mensen gaan op skivakantie met het vliegtuig. Vanochtend is vanuit Antwerpen de eerste vlucht naar Innsbruck in Oostenrijk vertrokken van reisorganisator TUI. In goed drie uur sta je vanuit Antwerpen op een skipiste. 105 passagiers zijn vanochtend ingecheckt voor de allereerste vlucht van Antwerpen naar Innsbruck.

Vanaf vandaag vliegt reisorganisator TUI twee keer per week naar de stad in Oostenrijk, centraal gelegen tussen verschillende skigebieden.

Tijdswinst

De eerste vlucht is al meteen zo goed als volgeboekt en de reizigers kiezen vooral voor het vliegtuig om tijd uit te sparen. Een gezin van vier betaalt zo’n 660 euro voor tickets, skimateriaal en een shuttle, als ze met de auto gaan kost het hen slechts 205 euro. Die meerprijs hebben de gezinnen graag over voor de enorme tijdswinst die ze boeken door het vliegtuig te nemen.

“Drie uur van deur tot deur, dat is het waard. En nu snel naar de piste”, klinkt het.