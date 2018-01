Op reis? Bejaarden ‘gedumpt’ op spoed

Spoedartsen klagen dat er dagelijks bejaarden gedumpt worden op de spoed door hun kinderen. Vaak met een smoes, want echt ziek zijn ze niet. Maar de kinderen hebben een reis gepland en hebben geen opvang. Soms vluchten de kinderen zelfs de kamer uit terwijl de dokter even weg is.

Met de ouders op de spoed, koffertje al bij en dan maar duimen dat de dokter zegt dat vader of moeder in het ziekenhuis moet blijven. Het is elke vakantie hetzelfde liedje volgens de spoedartsen. Zij zijn het fenomeen dan ook grondig beu. “De spoedafdeling is geen hotel”, klinkt het bij spoedarts Ignace Demeyer. “Heel vaak zijn de mensen niet eens ziek.”

Mensen gaan vaak erg ver om hun ouders op spoed te laten verblijven tijdens hun vakantie. Zo vluchten mensen soms de kamer uit terwijl de dokter even weg is en zetten ze het ziekenhuis voor een voldongen feit. Dat ‘ziekenhuistoerisme’ kost het ziekenhuis en de ziekenfondsen handenvol geld. Spoedartsen vragen om het niet te doen en zelf voor opvang te zorgen.